Sampdoria, Ferrero arrabbiato: discorso alla squadra a Bogliasco

La sconfitta contro lo Spezia ha fatto arrabbiare il presidente Massimo Ferrero: il numero uno doriano, ieri a Bogliasco, ha parlato alla squadra

La sconfitta contro lo Spezia è un boccone amaro da digerire. Non solo per il risultato, ma soprattutto per come è maturato. La Sampdoria è apparsa scarica, poco incisiva e determinata. Lo ha sottolineato Claudio Ranieri: persi tutti i contrasti e tutte le seconde palle.

Anche il presidente Massimo Ferrero, a quanto rivela La Repubblica, non ha preso bene la sconfitta. Il patron blucerchiato è convinto di avere una squadra da ottavo posto e durante la visita di ieri ha Bogliasco lo ha ribadito alla squadra, incitandoli a fare meglio.