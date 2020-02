Sampdoria, Ferrero ‘chiude’ Bogliasco. Entrerà soltanto Osti

Sampdoria, Ferrero decide di non recarsi più a Bogliasco per far visita ai giocatori. Bosgliasco diventa off-limits

Nessuno potrà entrare a Bogliasco. Nemmeno Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che non entrerà all’interno del centro sportivo dei blucerchiati: «Massima concentrazione e il centro diventa off-limits», ha dichiarato il numero uno a Il Secolo XIX.

Soltanto Carlo Osti, direttore sportivo dei doriani, potrà entrare in visita alla squadra. Una decisione presa per poter mantenere alta la concentrazione in un momento davvero complicato.