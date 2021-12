Sampdoria, Ferrero: «Ho avuto un malore durante l’arresto»

Il presidente della Sampdoria Ferrero rompe il silenzio dopo l’arresto dei giorni scorsi

Massimo Ferrero ha passato le prime 24 ore in carcere a San Vittore. L’ex presidente della Sampdoria dopo 24 ore di totale silenzio ha potuto avere il primo contatto con il suo avvocato, Giuseppina Tenga. Gli è stato recapitato un cambio d’abito e ha potuto farsi una doccia, come riporta Il Secolo XIX. Le sue parole nel colloquio telefonico con il proprio legale.

MALORE – «Sto bene, adesso sto bene, anche se sono in carcere. Ieri mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di essere trasferito nella mia casa romana per assistere alla perquisizione e mi è uscito un fiotto di sangue dal naso, ho avuto un picco di pressione».

