Sampdoria Fiorentina, la partita di Torreira: il centrocampista vuole chiudere un cerchio

In Serie A si è consacrato alla Sampdoria, ora con la Fiorentina vuole riprendersi Marassi per sognare l’Europa con la Viola

Domani in campo Sampdoria contro Fiorentina, una partita importante per tanti motivi soprattutto per Torreira.

Lui l’ex della sfida torna a Marassi dove in Serie A si è consacrato, ma con la Viola ora vuole puntare all’Europa. Il filo che lo lega alle due esperienze è Pradé: diesse che lo ha voluto prima in blucerchiato e poi a Firenze. Torreira vuole chiudere un cerchio davanti ai suoi ex tifosi e portare la Fiorentina in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.