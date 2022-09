Sampdoria, Gabbiadini messo in campo troppo tardi da Giampaolo: il motivo

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, l’allenatore della Sampdoria Giampaolo è stato accusato di aver inserito troppo tardi Gabbiadini: ma c’è un motivo

Tra le colpe additate a Marco Giampaolo dopo il k.o. contro lo Spezia, c’è stata quella di aver inserito Manolo Gabbiadini al 26esimo minuto di gioco del secondo tempo e non prima. La scelta, però, è stata dettata dalle condizioni fisiche dell’attaccante.

Durante la settimana di allenamento Gabbiadini aveva accusato una condizione fisica non ottimale che, per un reduce da intervento per rotture del legamento crociato, comportava un rischio troppo alto. Per questo motivo, opinione condivisa anche dallo staff medico blucerchiato, il suo impiego è stato ridotto agli ultimi venti minuti di partita.

