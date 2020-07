Sampdoria, Gabbiadini: «Non siamo ancora salvi»

Manolo Gabbiadini ha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari: le parole dell’attaccante della Sampdoria

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato il match vinto contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport.

SALVEZZA – «Salvi? Ancora no, finché non c’è la matematica non si sa mai. Dopo questa piccola pausa è ripreso il campionato ed è tutto particolare. Stiamo giocando bene, abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque e vogliamo continuare così».

RICETTA – «Ci siamo preparati bene a casa durante il lockdown e abbiamo fatto ottimi allenamenti al rientro. Ora si vedono i frutti».

PREOCCUPAZIONE – «All’inizio sì, era un virus tutto nuovo e non si sapeva nulla. Un po’ di preoccupazione c’era, data anche la posizione in classifica. Poi ripresi gli allenamenti abbiamo visto che andava tutto bene».

DERBY – «Prima c’è il Parma, pensiamo partita dopo partita. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così, al derby ci penseremo da lunedì».

CLASSIFICA – «Non temiamo nessuno, noi pensiamo a noi stessi e vogliamo continuare a fare bene perché è bello vincere. Ci divertiamo in campo e vogliamo farlo ogni volta».