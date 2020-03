Sampdoria, Gabbiadini: «Ora sono negativo. A breve il secondo tampone»

L’attaccante della Sampdoria Gabbiadini, positivo al Coronavirus, ha parlato delle proprie condizioni di salute

Manolo Gabbiadini ha parlato in merito al Coronavirus: «Per fortuna è stata leggera, ho avuto febbre per un giorno e tosse forte per quattro o cinque. Ora sono negativo, ma a breve farò il secondo tampone per la certezza. Le forze sono tornate, i preparatori ci mandano sempre un programma da svolgere il giorno dopo».

«Lettera per Bergamo? È una situazione che mi ha toccato molto, come credo abbia colpito profondamente gli italiani e tutto il mondo. Pensavo soprattutto ai miei concittadini, chiusi in casa da un mese, serviva fare qualcosa, specie noi che abbiamo grande visibilità», ha concluso l’attaccante della Sampdoria ai microfoni di Sky Sport.