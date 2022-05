Sampdoria Genoa: Sabiri da mancato rossoblù ha acceso la Lanterna

Sampdoria Genoa, il derby della Lanterna va ai blucerchiati: il lampo di Sabiri ha aperto e chiuso la sfida per i blucerchiati

Sampdoria Genoa, un derby della Lanterna con in palio punti pesanti. I blucerchiati l’hanno vinta con i nervi e con la rete di Sabiri. L’ex Ascoli, vicino a vestire il rossoblù prima di approdare in Liguria sponda blucerchiata, ha acceso la Lanterna a favore della squadra di Giampaolo.

Tre punti che avvicinano la Samp alla salvezza anche se il calendario da qui alla fine è tosto per gli impegni. Un derby da lacrime: quelle di Audero per aver parato un rigore che potrebbe risultare decisivo per la salvezza. Quelle di Criscito che, al contrario, l’ha sbagliato facendo sprofondare i rossoblù. I due volti del derby, deciso da Sabiri per la festa blucerchiata.