Sampdoria, critiche a Giampaolo: il problema è la mancanza di alternative in attacco

Dopo il criticato 4-3-1-2 non va bene nemmeno il 4-5-1 per i tifosi social della Sampdoria. Il problema non è il modulo, ma le poche alternative in attacco

Giampaolo dal suo arrivo in panchina alla Sampdoria ha ricevuto soltanto critiche. Dal modulo ai risultati, i tifosi non gli hanno risparmiato frecciate. Dal 4-3-1-2 è passato al 4-5-1, ma anche così sembra non poter andare bene. La mancanza di poche alternative in attacco è la spada di Damocle per l’allenatore.

Quagliarella e Caputo insieme non possono giocare? In parte potrebbe anche essere vero, ma resta il fatto che poi in panchina mancherebbe l’alternativa. Con una sola punta non si rende merito al gioco e si coprirebbe poco lo spazio dentro all’area di rigore. Supryaga resta l’oggetto misterioso del mercato invernale.