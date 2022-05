Lazio Sampdoria, Caputo nella tana di Immobile: prossimo vice?

Lazio e Sampdoria si sfidano questa sera all’Olimpico: l’incrocio tra Immobile e Caputo porta in dote anche ipotesi di mercato

Lazio Sampdoria sarà una gara decisiva all’Olimpico, sia per il sogno Europa dei biancocelesti e sia per la salvezza dei blucerchiati.

Una sfida che vedrà contro i due bomber Immobile e Caputo. Il doriano è pronto a mettersi in bella mostra, visto che come riportato dal Corriere dello Sport, è tra i papabili per essere il vice dell’azzurro con la maglia dei capitolini.