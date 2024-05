In vista di Fiorentina Brugge ci saranno delle novità importanti che riguardano il presidente Rocco Commisso

La Fiorentina è pienamente concentrata sulla sfida contro il Brugge, e per la partita del Franchi, oltre alla carica della Curva Fiesole, si presenta anche un’altra novità.

Come riportato da Tuttomercatoweb, sarà presente anche il presidente Rocco Commisso in Tribuna per sostenere la squadra.