Prestigioso riconoscimento per Cesare Di Cintio, è il miglior avvocato dello Sport

Prestigioso riconoscimento conferito da MF Italian Legal & Tax Excellence a Cesare Di Cintio, avvocato specializzato nel diritto sportivo

L’Avvocato Cesare Di Cintio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di #1 nella Practice Sport Law nel corso dell’evento MF Italian Legal & Tax Excellence, la serata dedicata agli Avvocati e agli Studi Legali e Tributari che si sono maggiormente distinti nel corso dell’ultimo anno.

Fondatore dello studio legale DCF Sport Legal (che ha sedi a Bergamo e, dal 2020, a Roma), specializzato in consulenza ed assistenza giuridico-sportiva a favore di atleti, dirigenti, società e federazioni sportive. Tra le diverse cariche ricoperte, Di Cintio è stato Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico da novembre 2022 ad aprile 2024. Lo studio DCF Sport Legal ha inoltre recentemente curato gli interessi del calciatore Manuel Locatelli nel rinnovo di contratto con la Juve fino al giugno 2028. Di seguito le sue parole dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento.

«Ricevere questo riconoscimento è per me un motivo di grande orgoglio ed è una gioia che voglio condividere con tutti i colleghi e i collaboratori che da anni mi sostengono nel mio percorso. Vedere riconosciuto il proprio lavoro da un player autorevole come Class Editori rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a dedicarmi con passione e dedizione alla professione che amo e che ho scelto, in un ambito dinamico e in continua evoluzione come il diritto sportivo».

