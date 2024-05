Tedesco (Ct Belgio): «De Ketelaere non mi ha stupito. Milan? Non commento»

Domenico Tedesco, Ct del Belgio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Lukaku, CDK e delle voci sul Milan

LUKAKU – «La sua è stata una stagione all’inizio molto complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato dopo una preparazione in cui non sapevo cosa ne sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia e a Roma è stato protagonista».

CDK – «Se mi ha stupito cosa sta facendo a Bergamo? Si e no, perché so di quello che è capace Charles, anche se veniva da una stagione difficile in cui ha giocato poco».

MILAN – «Non commento le voci di mercato perché sono troppe, non saprei dove cominciare e dove finire».