Playoff Serie C 2023/2024: regolamento, date, tabellone, risultati

Alla Serie C 2023/2024 hanno preso parte 60 squadre suddivise in 3 Gironi da 20 squadre. Playoff Serie C 2023/24: al termine della stagione regolare, le vincenti dei 3 gironi, Mantova, Cesena e Juve Stabia, sono state promosse direttamente in Serie B, mentre l’ultima promozione arriverà attraverso i playoff che si disputeranno nella post season.

Al termine della stagione regolare, fissata per il 28 aprile, la Lega di Serie C ha fissato le date nelle quali si disputeranno gli spareggi promozione:

FASE PLAYOFF DI GIRONE

1° Turno – Gara unica: Martedì 7 maggio 2024

2° Turno – Gara unica: Sabato 11 maggio 2024

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata: Martedì 14 maggio 2024

1° Turno – Gara di Ritorno: Sabato 18 maggio 2024

2° Turno – Gara di Andata: Martedì 21 maggio 2024

2° Turno – Gara di Ritorno: Sabato 25 maggio 2024

FASE FINAL FOUR

Semifinali – Gare di Andata: Martedì 28 maggio 2024

Semifinali – Gare di Ritorno: Domenica 2 giugno 2024

Finale – Gara di Andata: Mercoledì 5 giugno 2024

Finale – Gara di Ritorno: Domenica 9 giugno 2024

Playoff Serie C 2023/2024: squadre partecipanti e fasi

Ai playoff Serie C 2023/2024 partecipano in tutto 29 squadre: le 28 classificate dal 2° al 10° posto di ciascun girone, più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C.

Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C o la società che le subentra nella posizione in griglia si sia classificata dal 4° al 10° posto durante la stagione regolare, avrà accesso ai playoff, in via del tutto eccezionale, la squadra classificatasi all’11° posto nel girone di competenza durante la stagione regolare, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Queste le 29 squadre qualificate ai Playoff Serie C 2023/2024:

GIRONE A: Padova, L.R. Vicenza, Triestina, Atalanta U23, Legnago, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane, Trento;

GIRONE B: Sassari Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Pescara, Juventus Next Gen, Arezzo, Pontedera, Rimini;

GIRONE C: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, AZ Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina.

Vincitrice Coppa Italia Serie C: Catania.

Lo svolgimento dei playoff Serie C 2023/2024 è articolato in tre fasi: la Fase Playoff di Girone, la Fase Playoff Nazionale e la Final Four.

Il regolamento

FASE DI GIRONE: partecipano 21 squadre , le classificate dal 4° al 10° posto di ciascun girone. Nel primo turno partecipano 18 squadre , 6 per ogni girone. Al secondo turno accedono le 9 qualificate più le tre quarte in classifica per un totale di 12 formazioni . In entrambi i turni le gare si disputano in partita unica in casa della miglior classificata . In caso di pareggio passa la miglior classificata. Non sono previsti supplementari e rigori;

Tabellone playoff Serie C 2023/2024

Fase di Girone

La miglior squadra di quelle qualificate ai Playoff di girone, ovvero quella piazzatasi 4ª in campionato, va direttamente al 2° turno, mentre le altre 6 si sfidano nel 1° turno, chiaramente in ciascun girone. Lo schema dei confronti del 1° turno è il seguente:

5ª contro 10ª

6ª contro 9ª

7ª contro 8ª

Nell’ipotesi in cui una delle 6 squadre sia ammessa di diritto alla fase nazionale (vincitrice della Coppa Italia), e partecipi ai Playoff di girone la squadra piazzatasi all’11° posto, gli accoppiamenti vengono rideterminati scorrendo la classifica.

Per ogni girone si qualificano al 2° turno le 3 squadre vincitrici del 1° turno. Al Secondo turno prendono parte dunque la 4ª classifica oppure la 5ª se la quarta era già ammessa di diritto, e le 3 squadre vincitrici del Primo turno. Le 4 formazioni danno vita a 2 partite con questo schema: la squadra ammessa di diritto al 2° turno affronta la peggiore in classifica fra le qualificate, e le altre due qualificate si sfidano fra loro.

In ogni girone le 2 squadre vincitrici delle 3 partite del Secondo turno accedono alla Fase Playoff Nazionale (complessivamente 6 formazioni).

GIRONE A

Primo Turno (gara unica martedì 7 maggio 2024)

Ore 20.30, Atalanta U23 (5ª)-Trento (10ª)

Ore 20.30, Giana Erminio (7ª)-Pro Vercelli (8ª)

Ore 20.30, Legnago (6ª)-Lumezzane (9ª)

GIRONE B

Primo Turno (gara unica martedì 7 maggio 2024)

Ore 20.30, Gubbio (5ª)-Rimini (10ª)

Ore 20.30, Juventus Next Gen (7ª)-Arezzo (8ª)

Ore 20.30, Pescara (6ª)-Pontedera (9ª)

GIRONE C

Primo Turno (gara unica martedì 7 maggio 2024)

Ore 20.30, Taranto (5ª)-Latina (10ª)

Ore 20.30, Audace Cerignola (7ª)-Giugliano (8ª)

Ore 21.00, AZ Picerno (6ª)-Crotone (9ª)