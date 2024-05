Barile: «Plusvalenze? Le modalità sono spesso soggettive, gli interessi esistono ovunque»

S ergio Barile, Professore di Management ed ex membro della Covisoc, è intervenuto a TvPlay per parlare del tema controllo nel calcio

COVISOC – «La Covisoc, che è un organismo interno della FIGC, ha come scopo quello di fare alcune analisi dei conti delle società. Queste analisi sono riconducibili a due momenti cruciali: il primo al momento dell’iscrizione di un club al campionato e il secondo fa riferimento alla verifica di alcuni indici nel corso del campionato stesso. La Covisoc ha una sua autonomia, ma il dibattito sta proprio qui perché la volontà è quella di rendere quest’organismo ancora più autonomo per aumentare i compiti di controllo».

PLUSVALENZE – «Posso dire che il tentativo di affrontarlo c’è sempre stato, sia nella Covisoc che in Figc. Il punto da sottolineare, in questo discorso, è che le modalità del meccanismo valutativo sono troppe. All’interno di tutti i meccanismi di valutazione del bilancio si ricorre sempre a tecniche oggettive, mentre in questo discorso le modalità spesso sono soggettive. Interessi in Figc? Esistono dappertutto, quindi forse anche qui il punto, riprendendo ciò che ho detto all’inizio dell’intervento, è capire se il controllo debba avvenire dall’interno, come sta accadendo, o se ci sia l’opportunità di farlo esternamente».