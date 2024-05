«Dobbiamo andare al tie-break…»: Sofia Goggia e Roberto Baggio si incontrano e scoprono cos’hanno in comune…

Roberto Baggio e Sofia Goggia, due miti nei rispettivi sport, hanno parlato a Sport Week in un’intervista doppia

Roberto Baggio e Sofia Goggia. Due miti dello sport, per due epoche diverse, col alcuni punti in comune. I due si sono incontrati a casa del Pallone d’Oro 1993 per Sport Week e ne è uscita fuori una bella chiacchierata. Che è iniziata da una domanda posta dalla sciatrice, vittima recentemente della frattura della tibia: «Ma tu quante volte ti sei infortunato seriamente? E qual è stato l’incidente più terribile?».

Ecco la risposta di Baggio: «Io? Sono stato operato sei volte e sempre al ginocchio destro. Nel 1985, quando avevo 18 anni ed ero appena passato alla Fiorentina, mi sono rotto il crociato e lesionato il menisco. Mi hanno dato 220 punti interni di sutura e non dormivo la notte. Avevo perso fino a 12 chili e sono rimasto fermo per un anno. Temevo di non tornare mai più a giocare. Poi ne ho avuti altri ma ormai sapevo come gestire il dolore». La risposta di Sofia è una battuta, in linea con la simpatia del personaggio: «Anch’io sono a sei, siamo 6 pari. Dobbiamo andare al tie-break…».