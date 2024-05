Marsiglia Atalanta, la carica di Gasperini: «Noi non molliamo»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini alla vigilia della sfida contro il Marsiglia per la semifinale d’Europa League

In conferenza stampa, in vista di Marsiglia Atalanta, ha rilasciato qualche dichiarazione l’allenatore nerazzurro Gasperini

SULLA GARA DI DOMANI – «Quello che conta è come entri in campo: si parte sempre dallo 0-0 e quello che voglio vedere domani è sicuramente grinta e coraggio. Sono tutti disponibili ad eccezione di Holm, Toloi e Bakker. In porta giocherà Musso. I tifosi? Per noi è un grande orgoglio, anche a Liverpool erano tantissimi, vogliamo regalargli un’altra gioia»

STAGIONE – «Questa stagione è davvero straordinaria per noi, abbiamo giocato tante partite decisive come quella di domani. Sono in semifinale due squadre che hanno meritato di arrivare fino a qui. Siamo dentro a tutte le competizioni e non vogliamo mollare»

KOLASINAC – «Per noi è stato un acquisto molto positivo, non solo per quello che ci ha trasmesso in campo, è un ragazzo che si è inserito molto presto, ha dei valori importanti. Indubbiamente l’esperienza che ha avuto qui a Marsiglia è stata molto formativa»