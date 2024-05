Atalanta Juventus, Casini: «È una delle partite più belle»

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto , ha concesso un’intervista a Mediaset prima dell’inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve.

CASINI – «E’ una delle partite più belle, siamo felici che da qualche anno siamo tornati a giocarla a Roma dopo la pandemia. Stadio pieno, due squadre veramente in forma. Sono molto contento. Siamo andati avanti in Europa, è molto importante per il ranking. Abbiamo lavorato ad un progetto di sostenibilità ambientale per la finale, è la prima volta»