Sampdoria, Giampaolo cambia ancora: Falcone pronto a riscavalcare Audero

Si va verso il cambio anche in porta in casa Sampdoria: salgono le quotazioni di Falcone, scendono quelle di Audero

Non solo cambio di modulo, anche cambio di interpreti per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il tecnico è pronto a mettere in campo il 4-4-2 e soprattutto solo chi si dimostra veramente pronto per la partita contro l’Hellas Verona.

L’edizione odierna di Tuttosport ventila l’ipotesi di un cambio anche in porta: gli ultimi passaggi a vuoto di Emil Audero avrebbero spinto Giampaolo a rivedere la scelta per la porta blucerchiata. Pronto Wladimiro Falcone, autore di un ottimo campionato quando chiamato in causa a difendere la Sampdoria.