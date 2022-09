Sampdoria, Giampaolo furioso: programmato incontro con la dirigenza

L’allenatore della Sampdoria Giampaolo non ci sta e sarebbe in programma un incontro con la dirigenza per fare chiarezza sulle questioni di campo e non solo

Marco Giampaolo è furioso. L’allenatore della Sampdoria si è messo a disposizione del club durante il calciomercato, senza fare richieste, adattandosi a quelle che erano le necessità del momento e non proferendo parole sui movimenti sia in entrata che in uscita. Ora, che i risultati non arrivano, e la sua posizione si fa più critica, pretende chiarezza.

Giampaolo dovrebbe incontrare il presidente Marco Lanna, il vice Antonio Romei e i dirigenti dell’area tecnica Daniele Faggiano e Carlo Osti nel fine settimana, a cavallo della sfida al Ferraris contro il Milan. Obiettivo? Trasparenza. Scoprire le carte. La società, già ieri, ha più volte confermato la fiducia al tecnico e smentito le voci di un possibile esonero.

