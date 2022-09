Sampdoria, Giampaolo: «La gestione di Fabbri non mi è piaciuta. Ha sfidato pubblico e tifosi»

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta dei blucerchiati contro il Milan: le dichiarazioni

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Milan ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Sono incazzato, non sono soddisfatto. Questa è una partita dove potevamo fare risultato contro una squadra forte nei valori tecnici e nella convinzione. Non mi è piaciuta la gestione di Fabbri dopo l’espulsione sacrosanta di Leao. Il rigore è da rivedere. Ha vissuto la partita con un senso di sfida, non doveva sfidare il pubblico e i calciatori. Bisogna stare al di sopra, senza provocare quelle che sono normali reazioni. Dico questo con grande senso di rispetto e stima. Sono stato espulso una volta in carriera, nessuno ha avuto mai problemi con me. Bastava un’ammonizione, non c’era bisogno di altro. Ma ci sono anche altri episodi passati che Fabbri ha gestito così. Il Milan è forte e non ha bisogno di nulla, mentre la Sampdoria va rispettata».

