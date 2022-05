Sampdoria, Giampaolo perde un giocatore per l’Inter

Supryaga non dovrebbe rientrare tra i convocati per il match contro l’Inter: l’attaccante è in Ucraina

Vladyslav Supryaga sembra aver già terminato la sua parentesi in blucerchiato. L’attaccante non ha più calcato il terreno di gioco in una partita di campionato della Sampdoria dopo lo scampolo di partita contro il Sassuolo.

Supryaga non si è allenato nuovamente con la squadra in vista della gara contro l’Inter dato che è impegnato con l’Ucraina Under 21 nella preparazione alle gare di qualificazione agli Europei di categoria.