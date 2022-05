Sampdoria, Giovinco ancora out: con la Lazio la coppia d’attacco è obbligata

Sampdoria, avanti con Caputo e Quagliarella: le ultime sull’attacco della squadra blucerchiata contro la Lazio di Sarri

Se il centrocampo della Sampdoria preoccupa Marco Giampaolo, nessun dubbio sull’attacco che – purtroppo – ha giocatori contati a disposizione. Sebastian Giovinco non sembra che sarà della partita, stringe i denti Francesco Caputo e ci sarà Fabio Quagliarella.

Caputo convive con una micro-frattura al mignolo del piede che è in via di guarigione e ha giocato il derby con una infiltrazione: contro la Lazio stringerà i denti e ci sarà. Quagliarella è in salute e in palla, si sta allenando bene ed è pronto. Vladyslav Supryaga spera di riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio entro la fine della stagione.