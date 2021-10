Sampdoria e il caso Ihattaren, la Juventus risarcirà i blucerchiati

Ihattaren è il caso del momento in casa Sampdoria, a gennaio la Juventus potrebbe risarcire i blucerchiati

Ieri è scoppiato il caso Ihattaren in casa Sampdoria. Il giocatore non si è ambientato in Italia e non vorrebbe tornarci. Una perdita tecnica per la Sampdoria ed economica per la Juventus.

Come riporta il Secolo XIX era una situazione prevista o prevedibile in partenza. La Sampdoria era a conoscenza dei problemi caratteriali di Ihattaren, ma puntava sul riuscire a far crescere mentalmente il giocatore. Ora la sua esperienza blucerchiata sembra essere arrivata al termine e la Juventus potrebbe risarcire i blucerchiati a gennaio mandando un altro giocatore in prestito alla Sampdoria.