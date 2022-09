Sampdoria, situazione infortunati per lo Spezia: Giampaolo spera in un paio di recuperi

La Sampdoria nel weekend giocherà il derby contro lo Spezia e Giampaolo conta di recuperare un paio di giocatori

Su tutti Omar Colley, il centrale rimasto fuori contro il Milan per una contusione al ginocchio dovrebbe rientrare in questi giorni ad allenarsi col gruppo. Anche Murillo potrebbe tornare a disposizione. Winks, invece, fuori condizione e alle prese con qualche fastidio non verrà rischiato.