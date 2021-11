Sampdoria, infortunio Damsgaard: il danese dimesso dalla clinica. Le condizioni

La Sampdoria è sempre alle prese con l’infortunio di Damsgaard. Il danese ha superato l’infezione al ginocchio ed è stato dimesso dalla clinica

Una buona notizia sul fronte degli infortunati: Mikkel Damsgaard ha lasciato la clinica in cui era ricoverato da giovedì scorso. La visita dell’equipe medica del professor Mazzola ha dato un parere positivo sul superamento dell’infezione al ginocchio destro.

Il centrocampista della Sampdoria è stato dimesso e continuerà a essere monitorato dallo staff del dottor Amedeo Baldari. Come riporta Il Secolo XIX, non è ancora stato pianificato il successivo passo dell’iter di recupero. Il rientro di Damsgaard in campo, considerando la situazione, dovrebbe slittare ai primi di dicembre.

