Sampdoria, esami anche per Quagliarella: le ultime

Sampdoria, non solo Ferrari è uscito acciaccato dal match contro il Verona: botta alla caviglia per Quagliarella

La Sampdoria è in ansia per Quagliarella. L’attaccante blucerchiato ieri ha subito una botta alla caviglia ed è uscito dolorante dal campo.

Oggi gli esami per Quagliarella per capire l’entità dell’infortunio. Non solo apprensione per Ferrari, dunque, i blucerchiati attendono novità e sperano di avere subito a disposizione i due giocatori.

