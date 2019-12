Sampdoria Juventus: la libertà tattica di Dybala

Dybala gode di tanta libertà tattica nel rombo della Juventus di Sarri. La sua pericolosità offensiva resta però alta

Indipendentemente dai partner o dal modulo, Dybala si trova in un grande stato di forma. Quando si gioca col tridente pesante, il giocatore argentino gode a maggior ragione di tana libertà tattica (posto che anche Ronaldo e Higuain svariano molto). Si muove tanto sia in orizzontale che in verticale per dare fluidità alla manovra.

Un esempio nella slide sopra, in cui è addirittura largo a sinistra. La cosa importante è che, nonostante il continuo movimento, non sta perdendo la sua pericolosità offensiva. Tira molto e si rende pericoloso anche in avanti. L’anno scorso, invece, la sua posizione da trequartista era coincisa con un crollo della sua incisività in avanti.