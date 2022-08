Sampdoria-Juventus, parla Bereszynski: «Concentrazione per fare risultato»

Bereszynski sulla sfida tra la sua Sampdoria e la Juventus: tra ricordi vincenti e concentrazione continua durante il match

Bartosz Bereszynski, ai microfoni de Il Secolo XIX, ha voluto parlare di quella che sarà la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

«Nel 2017 eravamo addirittura 3-0 per noi poi ci fecero due gol nel recupero: con la Juventus è così non puoi mollare fino al fischio finale. Per batterli servirà essere concentrati dal primo all’ultimo minuto, considerando anche il calore dei tifosi blucerchiati».