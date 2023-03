Sampdoria, Lanna: «Crediamo ancora alla salvezza. Ferrero? No comment»

Le parole del presidente della Sampdoria, Lanna: «Lotteremo su tutti e due i fronti: per salvare la squadra e perché la società riesca a rimanere in piedi»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha partecipato alla serata di gala organizzata da Stelle nello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’attuale momento della società blucerchiata.

SALVEZZA – «Il miracolo salvezza è ancora possibile. Speravamo di avere qualche punto in più. Se avessimo avuto un po’ più di fortuna e qualche decisione arbitrale più equa, probabilmente sarebbe più facile. Ci crediamo ancora perchè il miracolo è ancora possibile. E la partita con la Cremonese può essere una di quelle partite importanti, delle finali che non si possono sbagliare».

NON MOLLARE – «Ci crediamo sempre. Finché l’aritmetica ci darà ragione noi saremo lì a lottare. Noi come società ma la squadra sta seguendo quello che lo spirito da guerriero del nostro mister che riesce a trasmettere questa voglia e questa grinta. Ed è quello che abbiamo noi. Noi come CdA siamo dentro da più di un anno e stiamo lottando per stare in piedi ed è quello che avevamo bisogno: che tutto, non solo la parte manageriale, ma anche la parte sportiva ci seguisse. Mi sembra che la squadra abbia recepito il messaggio e che stia dando il massimo in campo».

SOCIETA’ – «E’ una partita difficile ma diciamo che lotteremo su tutti e due i fronti: per salvare la squadra e perché la società riesca a rimanere in piedi. Stiamo lavorando, non dico giorno e notte ma quasi. Dormire è sempre una cosa difficile. Ormai sono parecchi mesi che, parlo per me ma penso di parlare anche per gli altri tre membri del consiglio, dormire non è così semplice perchè i pensieri sono ormai dentro la testa e non ce li togliamo finché non li risolveremo».

FERRERO – «Non voglio commentare».

