Sampdoria, Lanna: «Due club in A importante per l’immagine della città»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, è intervenuto all’evento organizzato dal Rotary Club Genova Golpo Paradiso parlando della salvezza dei blucerchiati. Le sue dichiarazioni:

FERRARIS – «Marassi è Marassi, uno stadio che amo sin da quando ci giocavo. Ora però va rinnovato, mantenendo ovviamente la sua caratteristica unica in Italia da impianto all’inglese».

SERIE A – «Avere due squadre in Serie A sarebbe importante per l’immagine della città. E poi il derby di Genova è uno dei più belli del mondo, anche per lo spettacolo che danno le tifoserie».