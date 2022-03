Sampdoria, Lanna: «Ho letto follie su Giampaolo»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha fatto chiarezza sulle voci di un ipotetico addio di Giampaolo

Marco Lanna, ai microfoni de Il Secolo XIX, ha fatto il punto sulla Sampdoria. Dalla salvezza da conquistare al futuro del club blucerchiato: il presidente si è soffermato anche sulle teorie – definite folli – di un addio di Marco Giampaolo in favore di un ritorno di Roberto D’Aversa. Le sue parole.

GIAMPAOLO – «Piena fiducia. Ho letto e mi hanno inviato riscontri di voci, di teorie balzane, buttate sui social nei giorni scorsi sinceramente di fronte a follie simili non ho tempo da perdere, nemmeno per smentire. Alcune parole del mister nel dopo Udine sono state fraintese perché estrapolate dal contesto. Lui sa bene dove si trova e dove è venuto. Non c’è nessun caso Giampaolo. Ha tutto il nostro sostegno. Anche lui lunedì ha parlato alla squadra, solamente però degli aspetti tecnico/tattici della partita di Udine, niente altro. Sono stato solamente io a intervenire sotto il profilo motivazionale».

