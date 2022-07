Sampdoria, Lanna: «Lanna: «La Sampdoria al centro della città»

Sampdoria, le parole del presidente Marco Lanna in conferenza da Sampcity: «Sarà un’altra stagione importante»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha incontrato la stampa tra le mura del SampCity. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da.

INCONTRO – «Questo incontro è stato deciso per iniziare la stagione con l’augurio di un buon lavoro. Sarà un’altra stagione importante in cui siamo attivi su tutti i fronti. Stiamo aspettando che arrivino delle novità, non sappiamo ancora quando arriveranno».

ABBONAMENTI – «Abbiamo bisogno di tutti voi e dei tifosi. Spero che gli abbonamenti procedano speditamente e il 12 partiremo con le gradinate. Dobbiamo ringraziare i tifosi per quello che hanno fatto in questa stagione. La loro presenza è stata fondamentale per arrivare al risultato sportivo ottenuto. Con tutti i membri dello staff stiamo studiando delle iniziative per dare dei vantaggi a chi si abbona. Vantaggi che per ora saranno: i bambini in campo prima delle gare, il walk-about allo stadio, il discorso delle Legends, che è partito in sordina ma la presenza degli ex compagni di squadra sarà un’iniziativa che vogliamo portare avanti con cene, eventi a cui avranno accesso gli abbonati. Chi si abbonerà avrà modo di sperimentare qualcosa di nuovo, non solo un posto allo stadio. Dobbiamo tornare a essere la Sampdoria dei tifosi, questo sarà il mio mantra fino a quanto sarò qui. La Sampdoria al centro della città, non solo la domenica».

CESSIONE – «Sarà un’altra stagione importante. Vedremo cosa succederà, ma noi nel frattempo continueremo a lavorare».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPDORIANEWS24