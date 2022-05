Sampdoria, Lanna: «Fiorentina? Vorrei essere in campo a giocare»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto in vista della gara contro la Fiorentina: le sue parole

MEGLIO IN CAMPO – «Vuole la verità? Preferirei essere in campo, giocare. In tribuna è terribile, stressante, non c’è modo di scaricare la tensione. Da calciatore amavo queste sfide, le decisive, le difficili, le più complicate. Sono sempre state il mio sogno. Un giocatore vive per disputare gare del genere. Sono il sale del mestiere. Cosa volete che racconti alla squadra, basta ciò che dirà Giampaolo. Lui saprà toccare le corde giuste sul piano tecnico, tattico e caratteriale, non c’è bisogno di aggiungere altro sul piano della carica. Partite come questa si preparano da sole, il coraggio, la cattiveria, la determinazione ti devono sorgere spontanee, non servono incentivi. Se non è così, significa che non puoi stare a certi livelli. E noi in squadra abbiamo giocatori con carriere lunghissime».

PARTITA PESANTE – «Lo è, per la pesantezza della posta in palio. Vincendo, chiuderemmo la pratica salvezza, senza bisogno di fare calcoli. Questa deve essere la mentalità, pensare solo a noi stessi, a prescindere da quello che potrà succedere alle altre squadre, anche se so benissimo che una certa combinazione di risultati potrebbe farci scendere in campo già salvi. Ma noi non dobbiamo tenerne conto. Dopo un anno così sofferto, travagliato, bisogna chiudere in bellezza».

FIORENTINA – «È una squadra forte e in grande forma. Vuole l’Europa. Per superarla è necessario l’aiuto di tutto l’ambiente. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, dirigenti, allenatore, squadra, tifosi. Tutti hanno lavorato e sofferto per tenere in piedi la Sampdoria, sarebbe bello godersi una serata di relax e festeggiamenti».

