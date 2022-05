Sampdoria, Lazio in pressing per Caputo: c’è la prima offerta

Calciomercato Sampdoria, la Lazio è pronta ad accontentare i blucerchiati per Caputo: l’offerta c’è, si attende la risposta del club doriano

La Lazio fa sul serio per Francesco Caputo. Maurizio Sarri, a quanto riporta Il Corriere dello Sport, lo avrebbe messo al primo posto nella sua lista dei desideri per la prossima stagione. L’attaccante della Sampdoria è la pedina ideale per lo scacchiere del tecnico toscano e un perfetto vice-Immobile.

Il club di Claudio Lotito ha proposto 1,5 milioni di euro per il cartellino e due anni di contratto per il calciatore. La Lazio attende di capire quali siano le mosse della Sampdoria, che ha già esercitato l’obbligo di riscatto nei confronti del Sassuolo per l’acquisto di Caputo. Nelle casse della società neroverde sono entrati 2,5 milioni di euro cash più i cartellini dei classe 2005 Kevin Leone (1 milione di euro) e Angelo Foresta (500mila euro).