Sampdoria, Leris: «Il gol di Cristiano Ronaldo ci ha condizionato»

Le parole di Medhi Leris dopo la sconfitta contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del giocatore della Sampdoria

Mehdi Léris, giocatore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato subito dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Peccato, ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo preso un gol a fine primo tempo che ci ha condizionato, non lo meritavamo».

STAGIONE – «Nell’ultimo periodo abbiamo provato a dare continuità a quello che facevamo, a prescindere che in campo ci fosse uno che gioca ogni domenica oppure no. Siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, centrando l’obiettivo-salvezza. Abbiamo dato e daremo tutto fino alla fine. A livello personale penso di aver imparato molto e adesso mi sento pronto. Sono qui per ascoltare quello che il mister mi dice: sono a disposizione anche se mi chiedesse di giocare terzino o davanti alla difesa».