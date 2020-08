Sampdoria, Macron sarà il nuovo sponsor tecnico: il comunicato

La Sampdoria ha ufficializzato l’accordo con il nuovo sponsor tecnico Macron fino al 2026. Il comunicato

«U.C. Sampdoria e Macron insieme fino al 2026. L’azienda italiana, terzo tech brand in Europa e leader internazionale nel settore del teamwear, sarà infatti al fianco del club blucerchiato in qualità di sponsor tecnico ufficiale per le prossime sei stagioni sportive. Il nuovo accordo prevede la fornitura tecnica alla squadra e allo staff, così come tutta la linea di merchandising del club. L’ufficio stile dell’azienda emiliana congiuntamente ai vertici della Sampdoria hanno lavorato insieme per realizzare i nuovi kit che, nella filosofia di Macron, saranno unici, esclusivi, altamente tecnici, nel rispetto della storia e della tradizione blucerchiata».