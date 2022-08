Sampdoria, Marangon: «Torti arbitrali? C’è una linea da seguire. Ecco cosa abbiamo detto a Dionisi»

Alberto Marangon, team manager e responsabile della comunicazione della Sampdoria, ha spiegato quale sarà la linea del club blucerchiato in caso di torti arbitrali ai microfoni de Il Secolo XIX

SAMPDORIA – «Per eventuali rimostranze, richieste o chiarimenti sulle direzioni arbitrali la linea è di avvalersi dei canali ufficiali messi a disposizione da Figc e Aia tramite una figura di raccordo come l’ex arbitro Riccardo Pinzani, senza utilizzare i media come cassa di risonanza. Altra cosa è la disamina dell’allenatore che nell’analizzare la gara può commentare, oltre agli aspetti tecnici, le decisioni arbitrali, pur sempre in modi consoni. A fine gara, come società abbiamo fatto presente a Dionisi, con toni civili, che non eravamo d’accordo sul gol annullato».