Sampdoria Milan, ennesimo flop blucerchiato. Gli orrori sono tre

La Sampdoria incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite della stagione 2020/21: il Milan evidenzia tre lacune dei blucerchiati

«È strano. Abbiamo fatto tre vittorie bellissime dove sapevamo aspettarli al momento giusto e facendo la nostra gara sulle ripartenze. Quando gli chiedo le stesse cose, non riusciamo a farle. Non abbiamo contropiedisti per cui non è il caso di fare questo. Parlerò con i ragazzi e vedremo di fare un tempo solo». Tre cose mi hanno colpito delle parole di Claudio Ranieri al termine di Sampdoria-Milan, match che rappresenta la quarta sconfitta negli ultimi cinque precedenti nel corso della stagione 2020/21.

