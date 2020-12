Sampdoria Milan, la partita di domenica sarà un difficile banco di prova per i blucerchiati che scenderanno in campo con una maglia celebrativa

La Sampdoria domenica sera contro il Milan scenderà in campo con una maglia speciale.

La società doriana ha ricevuto l’ok della Lega Serie A, come riporta il Secolo XIX, per scendere in capo con la maglia celebrativa dei 125 anni dell’Andrea Doria.

