Milan, scocca l’ora di Origi contro la Sampdoria: le ultime

Il Milan andrà a Genova contro la Sampdoria in questo weekend e Pioli sta pensando di lanciare Origi dall’inizio.

Il belga fuori per infortunio in queste prime settimane, ma potrebbe aver recuperato per la sfida di questo weekend. L’attaccante è pronto a giocare dal 1′ e far rifiatare Giroud, che ne ha giocate tre consecutive.