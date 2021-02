Sampdoria, non solo La Gumina: Askildsen resta ai margini

Non solo Antonino La Gumina non rientra nelle scelte tecniche di Claudio Ranieri. Kristoffer Askildsen resta ai margini della Sampdoria

La strada intrapresa da Claudio Ranieri sembra tracciata. Il suo scacchiere, al netto dei cambi che permettono di dare minuti a (quasi) tutti, è collaudato. Il tecnico della Sampdoria non rinuncia ad alcuni inamovibili e dosa con il bilancino le presenze degli altri blucerchiati a sua disposizione.

Tutti tranne due: Antonino La Gumina, che tra mercato e scelta tecnica è finito ai margini della rosa, e Kristoffer Askildsen. Se l’attaccante è rimasto chiuso non solo dall’arrivo di Ernesto Torregrossa ma anche dal recupero di Manolo Gabbiadini, il centrocampista ha una lunga lista di nomi che lo precedono, tra titolari e prime riserve. Una situazione che non giova al ragazzo che, fino a ora, ha sommato solo 42 minuti in Serie A divisi in tre presenze.