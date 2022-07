Sampdoria, novità in arrivo per La Gumina. Faggiano a colloquio con Osti e Giampaolo

Calciomercato Sampdoria: Faggiano torna in ritiro. Novità in arrivo per La Gumina e colloqui con Osti e Giampaolo: le ultime

(Alessio Eremita da Temù) – Pomeriggio di allenamento e calciomercato sul prato del centro sportivo di Temù, dove la Sampdoria si trova in questo momento in ritiro. Si è rivisto dopo alcuni giorni Daniele Faggiano, il quale si sta dividendo tra Milano e Ponte di Legno per risolvere le situazioni legate agli esuberi della rosa doriana.

Secondo quanto appreso da sampnews24.com, prima di calcare in campo per una serie di test fisici, il direttore sportivo blucerchiato ha avuto un colloquio di qualche minuto con Antonino La Gumina, per cui sarebbero in arrivo diverse novità. Successivamente, Faggiano ha scambiato qualche parola anche con il direttore tecnico Carlo Osti e l’allenatore Marco Giampaolo.