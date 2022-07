Sampdoria, obiettivo Linetty: ipotesi scambio col Torino. Le ultime

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati lavorano al ritorno di Linetty e potrebbero mettere in piedi uno scambio con il Torino

Non è un mistero che Karol Linetty voglia tornare alla Sampdoria ed è evidente che ci sia più di un problema tra il club doriano e Morten Thorsby. Il rifiuto del norvegese di andare alla Salernitana e il pressing del padre-agente hanno portato la Sampdoria a perdere la pazienza. E così le due trattative potrebbero intrecciarsi.

Un aiuto, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe arrivare dal Torino. I due giocatori hanno una valutazione di mercato simile (intorno ai cinque milioni di euro). Davide Vagnati ha capito che non rientrerà mai dell’investimento iniziale di 9.5 milioni di euro, ma apprezza molto Thorsby e potrebbe chiudere un occhio. Linetty poi sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per tornare in blucerchiato. Contatti avviati tra i dirigenti dei due club.

