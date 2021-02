Sampdoria, oggi la ripresa degli allenamenti: attesa per Gabbiadini

La Sampdoria riprenderà oggi gli allenamenti in vista della Fiorentina: settimane decisive per il rientro in gruppo di Gabbiadini

La Sampdoria riprenderà oggi la preparazione in vista del match contro la Fiorentina, in programma alle ore 15 tra le mura del Ferraris. La squadra di Claudio Ranieri, dopo il pareggio a Benevento, dovrà fare i conti con la squalifica di Lorenzo Tonelli ma il rientro in gruppo di Alex Ferrari e la presenza di Omar Colley e Maya Yoshida dà al tecnico diverse alternative.

Grande attesa invece per il rientro in gruppo di Manolo Gabbiadini. CONTINUA SU SAMPNEWS24.