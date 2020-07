Sampdoria, Osti: «Ranieri resta. Sui rinnovi di Linetty e Bonazzoli…»

Carlo Osti ha parlato prima della sfida contro la Juventus: le dichiarazioni del direttore sportivo della Sampdoria

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus.

MOMENTO – «Penso che questa squadra abbia dato tantissimo fino ad oggi. Ha raggiunto un risultato importante dopo una partenza handicap e dopo il periodo di lockdown riuscendo a esprimersi tecnicamente ad ottimi livelli. Sono contento di quello che è stato fatto dall’allenatore e dai collaboratori. Sono partite belle da giocare, danno lustro. Oggi giochiamo in casa della prima in classifica che avrà più motivazioni di noi. Faremo la nostra parte».

RANIERI – «Resterà alla Sampdoria perché ha un contratto in essere fino a giugno 2021, sul prolungamento lo vedremo più avanti. Lui si trova benissimo, me lo dice sempre, ha preso in mano la squadra è riuscito a darle una impronta di pragmatismo. Speriamo di ripartire con lui soffrendo di meno».

RINNOVI – «Bonazzoli e Linetty sono in scadenza nel 2021, ci siamo impegnati sul campo e sulla salvezza. Ora che l’abbiamo raggiunta valuteremo con il mister la possibilità di rinnovarli».