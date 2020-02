Sampdoria, Ramirez: «Rinnovo? Vedremo. Mi piacerebbe tornare in Uruguay»

Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, apre alla possibilità di un ritorno in Uruguay a fine contratto

Intervenuto ai microfoni di Sport890, Gaston Ramirez ha raccontato di essere felice a Genova, con la maglia della Sampdoria addosso. Il giocatore però non esclude un ritorno in Uruguay.

«Sono molto contento: sono in un club molto importante, in una città molto bella. Sul rinnovo del contratto? Ho ancora un anno e mezzo, qui vivo tranquillamente, la famiglia è serena, quindi vedremo. Mi piacerebbe tornare a casa, come a tutti gli uruguaiani».