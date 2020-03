Claudio Ranieri ha svelato il nome del calciatore a cui non vorrebbe mai : le parole del tecnico della Sampdoria

Claudio Ranieri, nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, ha rivelato qual è il giocatore a cui non rinuncerebbe mai, fra quelli allenati nel corso della sua carriera. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria.

«E’ sempre difficile fare un nome, ho allenato tantissimi campioni. Potrei dire Lampard per la sua intelligenza tattica. Non me ne vogliano gli altri».