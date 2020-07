Sampdoria, Ranieri: «Manca un punto alla salvezza»

Claudio Ranieri ha commentato la vittoria ottenuta contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo conquistato contro il Parma.

PRESTAZIONE – «Sono stati tre i fattori determinanti in questa partia. Primo, il Parma ha iniziato meglio di noi, si trovavano a memoria, giocavano a due scambi, veloci. Due, non avevamo mai giocato alle 17.15, orario complicato. Tre, il campo non era bagnato, la palla non scorreva, ci trovavamo a cadere sopra alla palla. Ci è servito un tempo per carburare. Se tu non hai la concentrazione non la recuperi tra un tempo e l’altro, i ragazzi erano determinati e lo hanno dimostrato nel secondo tempo. Riuscivamo a giocare a due tocchi, eravamo più vicini, continuavamo a spingere. Siamo riusciti ad accorciare ogni volta, ad anticipare. Loro non si aspettavano questa nostra reazione».

SALVEZZA – «Manca un punto alla matematica, però siamo a cavallo. Sono entrato in sintonia con i ragazzi, questo mi piace. Sta tutto lì. Se sento mia la squadra riesco a dare tutto me stesso. Questo scambio di sensibilità evidentemente ora c’è».