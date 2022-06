Sampdoria, retroscena Ferrero: l’ex presidente a Milano negli hotel di mercato

Retroscena curioso riguardante Massimo Ferrero: l’ex presidente della Sampdoria è stato avvistato a Milano negli hotel del calciomercato

Che Massimo Ferrero non abbia più potere decisionale all’interno della Sampdoria è cosa nota: è rinviato a giudizio per banca rotta fraudolenta e altri reati finanziari, interdetto dal poter ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale e non possiede quote del club. Questo però non impedisce all’ex presidente blucerchiato di restare una presenza ingombrante, un’ombra, sulla Sampdoria. E così è accaduto, nella giornata di ieri, a Milano.

Ferrero, a quanto racconta dettagliatamente Il Secolo XIX, si è presentato in uno degli hotel dove si svolgono le trattative di calciomercato con la sua fidata guardia del corpo e un’Audi noleggiata a Genova. Non ha incontrato Antonio Romei, ma tanti altri uomini di mercato: Stefano Capozucca del Cagliari, Marco Valentini dell’Ascoli, Vincenzo De Vito dell’Avellino e alcuni procuratori. L’ex presidente ha intenzione di fermarsi a Milano qualche giorno.

